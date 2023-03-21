Делегация РФС в апреле примет участие в конгрессе УЕФА
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«Конгресс ФИФА недавно прошёл в Африке. Скоро будут выборы главы УЕФА в Лиссабоне, мы их тоже посетим», — цитирует Рогачёва РИА Новости.
Главным событием конгресса в Африке стали выборы президента ФИФА. На пост претендовал единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее в УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса.