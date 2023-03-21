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Делегация РФС в апреле примет участие в конгрессе УЕФА

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв сообщил, что делегация организации планирует принять участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Делегация РФС в апреле примет участие в конгрессе УЕФА
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Конгресс ФИФА недавно прошёл в Африке. Скоро будут выборы главы УЕФА в Лиссабоне, мы их тоже посетим», — цитирует Рогачёва РИА Новости.

Главным событием конгресса в Африке стали выборы президента ФИФА. На пост претендовал единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино. 

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса.

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