Делегация РФС в апреле примет участие в конгрессе УЕФА

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв сообщил, что делегация организации планирует принять участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Конгресс ФИФА недавно прошёл в Африке. Скоро будут выборы главы УЕФА в Лиссабоне, мы их тоже посетим», — цитирует Рогачёва РИА Новости.

Главным событием конгресса в Африке стали выборы президента ФИФА. На пост претендовал единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса.