В УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса
- РИА Новости
«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА.