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В УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после конгресса.
В УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса
  • РИА Новости

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА.

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