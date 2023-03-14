В УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после конгресса.

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА.