Делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА
- AFP
- © Simon Wohlfahrt / FIFA
«Дюков и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».
Главным событием конгресса станут выборы президента ФИФА. На пост претендует единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино.
73‑й конгресс Международная федерация футбола (ФИФА) пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге.