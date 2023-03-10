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Делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что организация примет участие в очередном конгрессе ФИФА в марте.
Делегация РФС примет участие в очередном конгрессе ФИФА
  • AFP
  • © Simon Wohlfahrt / FIFA

«Дюков и Алаев с Митрофановым там будут, мы будем представлены высокопоставленными представителями РФС», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Главным событием конгресса станут выборы президента ФИФА. На пост претендует единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино.

73‑й конгресс Международная федерация футбола (ФИФА) пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге.

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