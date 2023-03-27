Повод для оптимизма: как Россия обыграла Ирак в товарищеском матче, несмотря на неудачный первый тайм

Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче, проведя разные таймы. В первом подопечные Валерия Карпина владели преимуществом, но почти не проникали в чужую штрафную и регулярно допускали провалы в обороне. После перерыва они упростили свою игру и дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился вышедший на замену Алексей Миранчук, а затем Сергей Пиняев завершил красивый сольный проход аккуратным ударом и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Заочный спор с министром

После матча с национальной командой Ирана Валерий Карпин столкнулся с серьёзной критикой. Главные претензии болельщиков касались не самой яркой игры сборной России в товарищеских встречах после отстранения от соревнований и отсутствия у футболистов должной самоотдачи.

Да и сам тренер регулярно давал поводы для негатива, подчёркивая, что результат в сложившейся ситуации непринципиален. Перед домашней игрой с Ираком он в очередной раз подчеркнул, что не держится за своё место, а также напомнил: результаты игр с представителями Азиатской конфедерации никак не влияют на возможное возвращение России на международную арену.

На этот раз его заявление вызвало недовольство даже у министра спорта Олега Матыцина. По его мнению, главный тренер сборной обязан мотивировать подопечных, а не демонстрировать равнодушие.

«Каждое сказанное слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам болельщиков. Чтобы атлеты с гордостью выходили на каждый поединок и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или сам по себе», — подчеркнул Матыцин.

Ещё сильнее накалил обстановку ответ жены специалиста Дарьи, через СМИ посетовавшей, что другим людям удобно давать советы её супругу «с дивана», полностью не зная всей ситуации. У самого Карпина на послематчевой пресс-конференции тоже поинтересовались о реакции на слова министра, но он предпочёл сгладить углы.

«Я накануне всё разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — подчеркнул наставник.

Отреагировал на спор и президент РФС Александр Дюков. Он предположил, что слова Карпина о готовности покинуть команду были вырваны из контекста. По его заверению, для тренера работа с ней — огромная честь и ответственность.

Кардинальное обновление состава

При этом специалист неоднократно называл своей главной задачей в нынешних реалиях предоставление практики как можно большему количеству игроков. Вот и в преддверии противостояния с Ираком Карпин обещал поменять состав на 90%. Не исключал он и довызова отдельных исполнителей, но этого не произошло. Зато не попали в заявку приболевшие Александр Селихов и Дмитрий Баринов.

И слова наставника не разошлись с делом. Пусть ротация оказалась не столь масштабной, места в основе сохранили только три человека. Карпин не стал трогать пару центральных защитников Максим Осипенко — Руслан Литвинов и оставил в опорной зоне Данила Глебова. На последнем рубеже расположился Сергей Песьяков. Места на флангах обороны заняли Александр Сильянов и Даниил Денисов, причём для последнего матч стал дебютным в сборной. Компанию Глебову в центре поля составили Даниил Фомин и Данил Пруцев. А Александра Соболева в атаке с краёв поддерживали Сергей Пиняев и Иван Обляков.

Однако после первого тайма появились новые вопросы к тренеру: несмотря на то что его подопечные владели преимуществом и контролировали мяч около 65% времени, зачастую этот контроль получался холостым. Быстро стало понятно, что через центр пробиться к чужим воротам сложно. Ирак действовал по схеме с тремя центральными защитниками, которым вдобавок помогали два опорника Амжад Аттван и Осама Рашид. А потому россияне пробовали расшатывать насыщенную оборону через фланги, где Обляков и в первую очередь Пиняев активно шли в дриблинг.

До перерыва вскрывать оборону и проникать в чужую штрафную удавалось редко. Подопечные Карпина били по воротам чаще соперника, но почти всегда — с дальней дистанции. Такие выстрелы, как правило, не таили в себе особой опасности. Запомнился разве что плотный удар Фомина метров с 20, с которым не без труда справился Джалал Хассан. Не слишком заметен был и выдвинутый на острие Соболев, оказавшийся под плотной опекой защитников.

А вот российская оборона смотрелась далеко не так надёжно. Соперники при первой же возможности организовывали быстрые контратаки и легко проникали между линиями. Глебов в опорной зоне вынужден был в одиночку исправлять огрехи Пруцева и Фомина и далеко не всегда успевал это делать. В результате иракцы регулярно врывались в свободные зоны на чужой половине.

Также они, как и иранцы несколькими днями ранее, успешно прессинговали в центральной зоне, пользуясь стремлением отечественных футболистов выводить мяч в атаку низом. Несколько выпадов после подобных отборов завершились неприятными ударами. Например, Ибрахим Байеш, перехватив неудачный пас Пруцева на Фомина, дотащил мяч до чужой штрафной и опасно пробил в дальний.

Явно не хватало сыгранности и Литвинову с Осипенко, которые проводили в паре всего второй матч в карьере. Неудивительно, что порой они не понимали друг друга. Особенно часто ошибки допускал последний. Именно после его огреха оппоненты упустили один из самых опасных моментов. Футболист проиграл позицию Аймену Хуссейну и позволил ему убежать один на один. К счастью, форвард не слишком удачно подработал мяч под рабочую левую и попал в штангу.

Неуверенно смотрелся и его партнёр по «Ростову» Песьяков. Вратарь не выглядел образцом надёжности и явно нервничал. До перерыва он выполнил сразу две передачи на Байеша. В первом случае один из лидеров иракской сборной пробил по пустому створу, но мяч с линии головой вынес Литвинов. Во втором выстрел на себя принял Осипенко. Впрочем, Карпин после игры вступился за голкипера и объяснил его ошибки техническим браком.

«Вообще-то, задача голы забивать, а не держать мяч у собственных ворот. Это то, о чём сказали в перерыве: надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю», — подчеркнул специалист.

Смелая игра Пиняева

Единственный игрок сборной России, который выделялся ещё в первом тайме, — Пиняев. В отличие от более опытных партнёров, 18-летний хавбек не испытывал боязни ошибиться. Он явно вышел на поле получать удовольствие и радовать зрителей. Сергей смело и почти всегда успешно шёл в обводку на левом краю. Неслучайно по этому показателю он стал лучшим в команде (пять попыток дриблинга в целом).

Чаще всего юного полузащитника встречали сразу двое: закрывавший весь фланг Байеш и крайний центральный защитник Али Фаез. Пиняев легко уходил от обоих и врывался в штрафную. При этом он не тянул одеяло на себя и делился мячом с партнёрами. Всего в его активе оказалось три передачи под удар. Можно вспомнить, как после паса Сергея Фомин отметился мощным выстрелом в ближний. А в дебюте он совершил рейд к лицевой и оттуда выполнил прострел на Соболева, который в последний миг прервал оппонент.

Учитывая, насколько полезно действовал вингер, его гол на 58-й минуте оказался абсолютно закономерным. Причём получился шедевральным. Воспользовавшись отличным длинным забросом от Осипенко, он на левом краю издевательски одним касанием ушёл от опекуна, ворвался в штрафную и из центра аккуратно покатил мяч в ближний угол из-под второго оппонента.

Трибуны аплодировали стоя. Попутно Сергей стал автором самого молодого гола в истории сборной. Поразив чужие ворота в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней, он побил рекорд Дмитрия Сычёва, который продержался почти 21 год.

«Пиняев установил достижение, провёл всю игру энергично. Был одним из лучших на поле, если не лучшим», — похвалил подопечного Карпин.

Не хочется петь талантливому спортсмену дифирамбы раньше времени, тем более можно вспомнить немало молодых исполнителей, которые ярко начинали, но не реализовали свой потенциал. Но пока кажется, что в лице воспитанника «Чертанова» сборная получила футболиста, способного решать исходы матчей в одиночку, ради которого на стадионы будут приходить болельщики.

Удачный выход Миранчука

Также необходимо отметить удачный выход на замену Антона Миранчука. Появившись на поле после перерыва, он спустя всего пять минут открыл счёт. Россияне едва ли не в первый раз вскрыли оборону оппонента через фланг и сразу забили. Возможно, Обляков на правом краю находился в офсайде после передачи Денисова, но система VAR на встрече не работала. Далее полузащитник ЦСКА вошёл в штрафную и покатил мяч под удар Соболеву. С коварным слабым, но точным выстрелом форварда Хассан справился, однако отразил мяч прямо на Миранчука. Тот отличился во втором матче подряд и в пятый раз в составе сборной.

Более того, хавбек «Локомотива» мог оформить дубль. Уже при счёте 2:0 он в штрафной ушёл от соперника, но из района одиннадцатиметровой отметки пробил в Хассана. Справился вратарь и с добиванием от Осипенко в дальний угол. А чуть позже Соболев пробил в перекладину после розыгрыша стандартного положения.

Иракцы же, пропустив дважды, прекратили сопротивление. Если в первом тайме они регулярно создавали моменты и угрожали владениям Песьякова, то во втором вовсе не тревожили его. Опытный голкипер в национальной команде пока не пропускает. Правда, в дебютном противостоянии с Таджикистаном он провёл на поле всего восемь минут и был заменён из-за травмы. Единственной ложкой дёгтя стало удаление Далера Кузяева в добавленное арбитром время. Хуссейн Аммар спровоцировал россиянина, толкнув его в грудь, а после ответного тычка плечом рухнул на газон. Судья Ахрол Рискуллаев показал нарушителю прямую красную.

Подопечные Карпина после игры с Ираком заслужили похвалу. Во-первых, следует порадоваться тому факту, что сборная провела первый домашний матч за полтора года. Осенью 2022-го она должна была в Санкт-Петербурге принять Боснию и Герцеговину, но соперник за пару месяцев до обозначенной даты отказался от поездки. «Львы Месопотамии» согласились прилететь, и на эту игру на «Газпром Арене» собралось немало болельщиков. Во-вторых, национальная команда прервала трёхматчевую безвыигрышную серию и одержала важную победу, которая поможет разрядить атмосферу вокруг неё. К тому же зрителей порадовал Пиняев.

С другой стороны, придавать этому успеху чрезмерное значение не стоит. Россияне обыграли пусть крепкую азиатскую сборную, но занимающую лишь 68-е место в рейтинге ФИФА. Для сравнения Иран располагается на 24-м. Да и если бы гости реализовали имевшиеся в первом тайме моменты, счёт мог быть иным. А потому у Карпина и его помощников впереди достаточно работы.