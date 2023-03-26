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Федун: хорошо, что во втором тайме Россия взбодрилась и стала похожа на сборную

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру сборной России по футболу в товарищеском матче с Ираком.
Федун: хорошо, что во втором тайме Россия взбодрилась и стала похожа на сборную
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Давайте не забывать, что футбол не стоит на месте и сборная Ирака недавно обыграла Саудовскую Аравию, которая побеждала чемпионов мира. Хорошо, что во втором тайме наша команда взбодрилась и стала похожа на сборную», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев на 50-й и 58-й минутах соответственно. В компенсированное время красную карточку получил Далер Кузяев.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина одержали победу впервые с сентября 2022 года. Тогда они обыграли команду Киргизии (2:1).

Ранее Пиняев отреагировал на то, что стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

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