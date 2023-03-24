Эксперименты Карпина, проблемы с выходом из обороны, поздние замены: почему игра России в матче с Ираном вызвала вопросы

Выступление сборной России в матче с командой Ирана оставило неоднозначные впечатления. В первые полчаса игры подопечные Валерия Карпина на равных сражались с соперниками, активно прессинговали и вышли вперёд благодаря голу с пенальти. Но за оставшиеся 60 минут сами пропустили с 11-метровой отметки, лишь раз пробили по воротам и уступили по общему числу ударов (5:22). Помимо прочего, российские футболисты испытывали серьёзные проблемы с выходом из обороны, а главный тренер решил вмешаться в ход встречи лишь в самой концовке.

Неожиданный выбор Карпина

Уже после объявления итоговой заявки сборной России на мартовские товарищеские матчи стало понятно, что Валерий Карпин посвятит их экспериментам. И ожидания не были обмануты. Пусть на поле арены «Азади» и не появилось большинство дебютантов национальной команды, подбор исполнителей был необычным. Руслан Литвинов оказался в центре защиты, хотя с ноября ни разу не был в этой роли в «Спартаке». Арсен Захарян занял место на правом фланге атаки, а Антон Зиньковский — на левом, в то время как Антон Миранчук вышел в тройке полузащиты — рядом с Далером Кузяевым и Даниилом Глебовым.

В целом появление хавбека «Локомотива» на поле вопросов не вызвало. За прошедшую неделю он сначала провалил встречу с «Акроном» в Кубке России, а затем невнятно сыграл с «Краснодаром» и в обоих случаях отправился на скамейку уже в перерыве. Несмотря на это, наставник доверился опытному спортсмену, но не сказать, чтобы тот оправдал доверие. Да, пусть именно Миранчук и реализовал пенальти на 28-й минуте, в остальном же он смотрелся крайне невыразительно. Антон часто принимал неверные решения, затягивал атаки и много ошибался. Достаточно вспомнить, как он сначала не стал бить с ходу после паса с фланга, а когда всё же решил проверить бдительность Алирезы Беиранванда, поскользнулся и запорол удар.

Что касается его тёзки, тот был светлым пятном в составе гостей. Хотя его включение в старт также вызывало вопросы на фоне его провала в матче с «Оренбургом». Но в дебютной встрече за сборную Зиньковский выглядел здорово и поражал не только своими скоростью и дриблингом, но и нестандартными решениями. В первые полчаса от него исходила основная опасность, а большинство комбинаций зарождалось на левом фланге, где он орудовал в паре с одноклубником Даниилом Хлусевичем. И символично, что он спровоцировал фол Саида Эззатоллахи в собственной штрафной и дал Миранчуку возможность подойти к точке.

Потеря инициативы

По окончании встречи сам Карпин признался, что если до забитого гола игра подопечных его полностью устраивала, то после него всё изменилось с точностью до наоборот. И действительно, вплоть до 28-й минуты россияне активно прессинговали и порой создавали серьёзные трудности участнику чемпионата мира в Катаре. Временами иранцы были вынуждены просто выносить мяч подальше с целью избежать потерь в опасной близости от ворот. Впрочем, как и их оппоненты, временами крайне судорожно выходившие из-под давления.

Но при счёте 1:0 всё изменилось. То ли иранцы завелись, то ли россияне занервничали, но в оставшуюся четверть часа хозяева создали больше, чем за предыдущие 30 минут. Впереди не удавалось ничего, а в обороне посыпались одна ошибка за другой. Руслан Литвинов и Максим Осипенко регулярно проигрывали «воздух», а неточными передачами грешили и тот же Зиньковский, и Даниил Глебов. В течение нескольких минут хавбек «Ростова» дважды дрогнул под прессингом и сначала просто отдал в аут, а затем так неудобно покатил на Литвинова, что того чуть было не накрыл соперник. В итоге к концу первой половины команда Амира Галенои имела почти трёхкратное преимущество по ударам (11:4) и полностью владела инициативой.

Призраки «Ростова»

Начало второго тайма обернулось для России полным провалом. Уже на 40-й секунде Литвинов зачем-то наступил на ногу выходившему из штрафной Мохаммаду Мохеби и привёз пенальти. Мехди Тареми не стал изобретать велосипед и пробил точно так же, как Миранчук: низом и чуть правее центра. Матвей Сафонов выручить не смог.

По идее, пропущенный гол должен был раскрепостить подопечных Карпина, но всё сложилось иначе. Временами складывалось впечатление, что они вновь переживают ту самую встречу с хорватами в квалификации к ЧМ-2022. Но если тогда они весь матч играли на отбой и защищались всем составом, то на этот раз сосредоточились на перекате мяча у собственных ворот.

Безусловно, в современном футболе выход из обороны через короткий пас — если не ключевое, то важное умение, которым владеют все уважающие себя топ-коллективы. Но если им это помогает создавать численное преимущество на различных участках поля и благодаря этому продвигать мяч вперёд, то сборная России добиться такого не могла. Раз за разом двухходовка Литвинов — Осипенко завершалась либо подключением Сафонова, либо передачей, потенциально создающей больше проблем для самой российской команды, нежели для её противников.

Так, в одном из эпизодов не имеющий достойных адресатов Осипенко не нашёл ничего лучше, как отдать на неудачно смотревшегося на протяжении всего матча Глебова, у которого на спине «висел» иранец. Тот второпях поспешил вернуть мяч одноклубнику, но лишь спровоцировал опасный выпад хозяев, завершившийся неточным ударом всё того же Тареми. А за несколько минут до этого в похожей ситуации ошибся и Сафонов.

И хотя каждая последующая попытка приводила к ещё большим проблемам, сборная России продолжала упрямо наступать на одни и те же грабли. И здесь на ум приходят ассоциации с «Ростовом» Карпина, в течение нынешнего сезона неоднократно страдавшего от желания подражать законодателям мод в футболе. Свежий пример — недавний матч с «Пари НН», где розыгрыш у собственной штрафной чуть было не стоил коллективу трёх очков.

Поздние замены

Всё это привело к тому, что российская команда провалила второй тайм и за 45 минут нанесла лишь один удар по воротам, в то время как оппонент вновь выстрелил 11 раз. В концовке Иран и вовсе организовал полноценный навал и мог вырвать победу, но упустил отличные моменты. Тот же Тареми мог оформить хет-трик, великолепный шанс имел Мохеби, но их подвела реализация.

И хотя хозяева доминировали на поле на протяжении всего отрезка, Карпин произвёл первую замену лишь на 69-й минуте, когда выпустил Ивана Облякова вместо Захаряна, также выступившего довольно неудачно. А ещё четыре и вовсе провёл незадолго до окончания основного времени, хотя уже давно было ясно, что Миранчук не справляется со своими задачами, а вышедший на острие Николай Комличенко не может навязать борьбу центральным защитникам.

В результате возник определённый диссонанс. С одной стороны, главный тренер не выпустил в старте всех сильнейших и явно оставил поле для экспериментов, с другой — до последнего затянул с перестановками и не оставил запасным времени проявить себя. Если Константин Тюкавин и Даниил Фомин провели на поле хотя бы по 17 минут, то Ильзат Ахметов, Александр Сильянов и Данил Пруцев — меньше десяти.

Таким образом, сборная России впервые с 24 сентября 2022 года поразила ворота соперника и сыграла вничью с участником мундиаля в Катаре, но её выступление вряд ли оставило положительные впечатления. Несмотря на неплохой результат, игра коллектива Карпина вновь породила серьёзные вопросы. Но если по самоотдаче в этот раз нареканий не было (тот же Далер Кузяев в целом выполнил колоссальный объём работы), то отсутствие чёткого плана на матч и механизма выхода из обороны вызывают тревогу. И если в этот раз неудачу можно объяснить высоким уровнем соперника, то в предстоящей встрече с Ираком сделать это будет уже невозможно.