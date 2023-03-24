Узнать больше

В Федерации футбола Ирана не исключили проведения ещё одного матча со сборной России

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации футбола Ирана Мохаммад Наби заявил, что «Принцы Персии» могут в ближайшее время провести ещё один товарищеский матч со сборной России.

«Прошлой ночью я встречался с генсеком РФС Митрофановым и были переговоры. Да, возможно, в какой-то из свободных окон мы сыграем ещё один матч с Россией. Ещё не решено, в этом году или следующем», — цитирует Наби Sport24.

Он дал понять, что о решении организовать контрольную встречу будет сразу же объявлено после окончания переговоров.

Сборные России и Ирана 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграли вничью 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. 

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить