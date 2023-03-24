В Федерации футбола Ирана не исключили проведения ещё одного матча со сборной России

Вице-президент Федерации футбола Ирана Мохаммад Наби заявил, что «Принцы Персии» могут в ближайшее время провести ещё один товарищеский матч со сборной России.

«Прошлой ночью я встречался с генсеком РФС Митрофановым и были переговоры. Да, возможно, в какой-то из свободных окон мы сыграем ещё один матч с Россией. Ещё не решено, в этом году или следующем», — цитирует Наби Sport24.

Он дал понять, что о решении организовать контрольную встречу будет сразу же объявлено после окончания переговоров.

Сборные России и Ирана 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграли вничью 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.