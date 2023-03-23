Карпин: в Иране нам напомнили, что такое играть при зрителях

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.

«Приём замечательный, встретили нас отлично, в смысле за полем. Может быть, стадион был и неполный, но те люди, которые пришли на арену, создавали атмосферу и шум, в России мы по разным причинам отвыкли так играть. Напомнили нам, что такое футбол при зрителях», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань осудил национальные команды, играющие товарищеские матчи с Россией.