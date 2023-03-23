Узнать больше

Тренер сборной Украины осудил команды, проводящие товарищеские матчи с Россией

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань осудил национальные команды, играющие товарищеские матчи с Россией.
Тренер сборной Украины осудил команды, проводящие товарищеские матчи с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Те страны, которые согласны играть с Россией, поддерживают то, что она делает на Украине. Самое правильное, что мы можем сделать, — не обращать внимания на Россию и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Нужно отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — приводит слова Ротаня издание Obozrevatel.

23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране на поле стадиона «Азади». 26 марта национальная команда России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.

Ранее сборная России по футболу объявила о проведении товарищеского матча с Ираком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить