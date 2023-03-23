Тренер сборной Украины осудил команды, проводящие товарищеские матчи с Россией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань осудил национальные команды, играющие товарищеские матчи с Россией.

«Те страны, которые согласны играть с Россией, поддерживают то, что она делает на Украине. Самое правильное, что мы можем сделать, — не обращать внимания на Россию и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Нужно отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — приводит слова Ротаня издание Obozrevatel.

23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране на поле стадиона «Азади». 26 марта национальная команда России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.

Ранее сборная России по футболу объявила о проведении товарищеского матча с Ираком.