Соболев считает, что пенальти в матче с Ираном назначили по ошибке

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев оценил работу судей в товарищеском матче с командой Ирана.

«Не знаю, насколько верный пенальти был в нашу сторону. Показалось, что не было. Я считаю, что мы выглядели прилично на фоне сильного соперника. Можно, конечно, поправить какие-то моменты, но пока так», — цитирует Соболева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что готов провести матч с Ираком целиком.

«Не знаю, сыграю ли в следующем матче. Тренер будет решать. Всё зависит от него. На трибунах хорошая атмосфера, наших было отлично слышно», — сказал Соболев.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.