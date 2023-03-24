Колосков считает, что игра сборной России в матче с Ираном была ниже ожиданий

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Ираном.

«Впечатления ниже среднего, мягко сказать, но результат ещё приемлем, при полном преимуществе иранцев игра прошла. Так что есть куда расти, есть чем заниматься, игры пока нет. Но, наверное, это можно объяснить тем, что команда давно не собиралась вместе, времени на постановку игры не было», — цитирует Колоскова ТАСС.

Вместе с тем он выразил надежду, что команда Валерия Карпина обязательно в ближайшее время улучшит свою игру.

«Это непростое дело, конечно, но для того и есть тренерский штаб. В истории будет записано: «1:1». А также статистика войдёт, а кто и как играл, написано не будет», — добавил Колосков.

Команда Валерия Карпина 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране сыграла со сборной Ирана в товарищеском матче вничью (1:1).

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.