Вызов восьми спартаковцев, отсутствие Дзюбы и Чалова, проблемы с мотивацией: что беспокоит болельщиков сборной России

Тренерский штаб национальной команды России назвал состав на мартовский сбор, в рамках которого сборная проведёт товарищеские встречи с Ираном и Ираком. В списке оказались 29 футболистов, причём восемь из них представляют московский «Спартак». Вместе с тем в состав не вошли Артём Дзюба, отметившийся хет-триком в своём первом матче в РПЛ после возвращения, а также забивший три мяча в последних пяти встречах Фёдор Чалов. Зато в заявку попали выступающие за рубежом Александр Головин и Алексей Миранчук, не вызывавшиеся в сборную с ноября 2021 года.

Почему в заявке оказались восемь футболистов «Спартака»?

При объявлении состава национальной команды болельщики и эксперты традиционно обращают пристальное внимание на тот факт, какой из клубов получил наибольшее представительство. И хотя тенденция с доминированием московского «Спартака» в этом аспекте наметилась ещё в конце прошлого года, в 2023-м она вышла на новый уровень. Если для подготовки ко встречам с Таджикистаном и Узбекистаном было вызвано шесть игроков красно-белых, то на этот раз их число увеличилось до восьми — более четверти от всей заявки. Помимо уже имеющих опыт выступления за страну Александра Соболева, Георгия Джикии, Александра Селихова, Даниила Хлусевича и Руслана Литвинова, шанс проявить себя получили ещё трое. Речь идёт об Антоне Зиньковском, Данииле Денисове и Даниле Пруцеве, которые наравне с Ильёй Помазуном вошли в список потенциальных дебютантов. Причём их могло быть и больше, не будь в последний момент отцеплены Никита Чернов и Михаил Игнатов.

С одной стороны, такое доверие спартаковцам можно назвать логичным. Коллектив занимает второе место в таблице РПЛ и продолжает борьбу в Кубке, а россияне регулярно получают игровое время под руководством Гильермо Абаскаля. При этом лишь Зиньковский в этом сезоне пока не дотянул до отметки в тысячу сыгранных минут во всех турнирах, в то время как тот же Денисов уже провёл на поле более 2 тыс. и уступает по этому показателю лишь звёздам — Квинси Промесу и Роману Зобнину.

Тем не менее, для попадания в реестр национальной команды этого не всегда бывает достаточно. Поэтому возникает вопрос, почему Валерий Карпин сделал такую ставку на футболистов «Спартака». Обусловлено ли это исключительно их текущим состоянием или тем фактом, что нынешняя игра москвичей вызывает положительные впечатления у главного тренера? Или же его желанием вернуться к практике построения состава на основе блоков из разных клубов. В своё время эту практику активно использовали многие его коллеги, зачастую формировавшие целые линии из представителей одного коллектива. А может быть, наставник просто хочет проверить, способны ли конкретные исполнители так же органично смотреться в сборной.

В любом случае, обвинять Карпина в предвзятости вряд ли стоит. Ведь логичных причин для вызова крупной делегации из стана десятикратных чемпионов страны предостаточно. Заметно превосходящих их конкурентов найти непросто. Плюс ко всему, уже в июне сборная может принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), а перед этим крайне желательно проверить ближайший резерв. Ведь именно эту цель, как кажется, преследует специалист.

Почему в список не вошли многие звёзды?

На намерение Карпина посмотреть в деле как можно больше новых исполнителей указывают не только вызов четырёх дебютантов, но также присутствие в реестре Александра Солдатенкова, Александра Сильянова и Константина Тюкавина, которых пока вряд ли можно отнести к ведущим игрокам страны. При этом в составе не оказалось сразу нескольких звёздных футболистов, либо олицетворявших национальную команду ранее, либо демонстрирующих высокий уровень прямо сейчас. К ним можно отнести как того же Зобнина — ключевую фигуру в полузащите «Спартака», так и Даниила Уткина — неотъемлемую часть средней линии «Ростова» и одного из лучших ассистентов РПЛ. Причём если второго приглашали на осенние товарняки, то первый не попадал даже в расширенный список.

Сюда же можно отнести находящихся в отличной форме Фёдора Чалова и Владимира Писарского (ранее — Сычевого). Форвард ЦСКА занимает четвёртое место в гонке бомбардиров РПЛ, а весной он уже успел забить мяч в Премьер-лиге и два — в Кубке. Нападающий «Крыльев Советов» был не менее продуктивен (0 + 3). Но в центре внимания ожидаемо оказалось отсутствие в заявке Артёма Дзюбы. Весной он ярко дебютировал в РПЛ за «Локомотив» и оформил хет-трик в противостоянии с возглавляемым Карпиным «Ростовом», но наставника не впечатлил.

Безусловно, причиной решения вполне может быть несоответствие Дзюбы игровой модели Карпина и пресловутая ставка на молодёжь. Однако этим всё может не ограничиваться. Не стоит исключать, что всему виной могут быть личные взаимоотношения. Вероятно, на мнение тренера повлияло недавнее интервью спортсмена, в котором тот крайне негативно высказался о выступлении сборной в осенних контрольных встречах и раскритиковал соотечественников за недостаток мотивации. И это вполне могло не понравиться Валерию Георгиевичу. Как и чрезмерная нацеленность Артёма на покорение рекорда Александра Кержакова.

Решит ли Карпин проблему с мотивацией?

Тем не менее, пусть местами высказывания Дзюбы и были жёсткими, в целом, он чётко сформулировал проблему. Выступление сборной России осенью 2022 года справедливо вызвало бурю негодования и заставило многих усомниться в словах Карпина о необходимости проведения товарищеских матчей. Его подопечных критиковали за отсутствие рвения, что всецело подтверждали результаты. За три игры команда забила лишь два гола, оба из которых пришлись на встречу с Киргизией (2:1), в то время как две оставшихся завершились с одинаковым счётом — 0:0.

Пока складывается впечатление, что сам Карпин не совсем согласен с такими оценками. Ведь после матчей с Таджикистаном и Узбекистаном он ни разу не говорил об отсутствии мотивации или заряженности на борьбу со стороны его футболистов. Наоборот, после обеих игр он отмечал, что доволен отношением игроков к делу, и подчёркивал, что цель победить «кровь из носу» перед спортсменами не ставилась. Примечательно, что именно это не понравилось Дзюбе.

Однако вызывает вопросы, хватит ли этого в соперничестве с мощной командой Ирана, в конце прошлого года принимавшей участие в чемпионате мира в Катаре. Там она заняла третье место в группе B, пропустив вперёд лишь США и Англию, впоследствии добравшуюся до четвертьфинала мундиаля. При этом «персидские леопарды» до последнего боролись за путёвку в плей-офф.

Какое влияние на сборную окажет возвращение Головина и Миранчука?





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Быть может, Карпин надеется, что импульс игре коллектива придаст возвращение в её стан двух звёздных хавбеков, которые сейчас защищают цвета «Монако» и «Торино». Как и Зобнин, Александр Головин и Алексей Миранчук не выходили в матчах за сборную со времён окончания квалификационного турнира к ЧМ-2022, на что были логичные причины. В тренерском штабе не хотели осложнять жизнь спортсменам длительными переездами и поэтому даже не включали их в расширенный список на предыдущие встречи.

Вопрос в том, почему Карпин решил вновь обратиться к их услугам именно сейчас. Возможно, это связано с уровнем оппонента, которого уж точно нельзя назвать проходным, или с потенциальным участием в первенстве CAFA, требующим должного уровня подготовки и сыгранности. А может и с нежеланием вновь оказываться под шквалом критики ввиду отсутствия результата. Безусловно, наличие Головина и Миранчука отнюдь не гарантирует победу, но значительно увеличивает шансы на неё. Ещё один провал может крайне негативно отразиться не только на атмосфере вокруг коллектива, но на отношении к самому специалисту.

При этом крайне любопытно, предполагает ли вызов Головина и Миранчука их участие в обоих матчах или всё ограничится выступлением против Ирана. Всё же во встрече с гораздо менее сильным Ираком Карпин может попытаться обойтись без своих звёзд, предоставив практику резервистам и дебютантам.