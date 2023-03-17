Гришин: Чалов сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на непопадание нападающего Фёдора Чалова в итоговый состав сборной России на мартовские сборы.

«Отсутствие Фёдора в финальном составе национальной команды — неожиданность. Чалов сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые. Для меня загадка, почему его не вызвали. Видимо, Карпин выбирает игроков под свою тактику и понимание футбола. Бесполезно спорить, потому что только тренер отвечает за результат», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Тренерский штаб национальной команды вызвал на учебно-тренировочный сбор 29 игроков.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.