Головин рад вызову в сборную России на мартовские сборы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнёров по команде, будет возможность со всеми пообщаться.

Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее в «Торино» заявили, что отпустят полузащитника Алексея Миранчука в сборную России.