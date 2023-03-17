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Головин рад вызову в сборную России на мартовские сборы

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.
Головин рад вызову в сборную России на мартовские сборы
  • Gettyimages.ru

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнёров по команде, будет возможность со всеми пообщаться.

Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее в «Торино» заявили, что отпустят полузащитника Алексея Миранчука в сборную России.

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