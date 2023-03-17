В «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России
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«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», — приводит заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
17 марта стал известен окончательный состав сборной России.
Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин сможет прибыть в расположение сборной России.