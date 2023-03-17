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В «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России

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В пресс-службе «Торино» заявили, что полузащитник Алексей Миранчук сможет прибыть в расположение сборной России на мартовские сборы.
В «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», — приводит заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин сможет прибыть в расположение сборной России.

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