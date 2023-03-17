«Монако» отпустит Головина на мартовские сборы сборной России

В пресс-службе «Монако» заявили, что отпустят полузащитника команды Александра Головина в расположение сборной России.

«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о том, сможет ли футболист приехать в расположение сборной России на мартовские сборы.