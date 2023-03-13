«Хороший вариант со всех точек зрения»: сборную России по футболу пригласили на первый чемпионат CAFA

Сборная России по футболу в июне может сыграть на первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. В РФС подтвердили, что получили от CAFA приглашение на турнир и в данный момент обсуждают условия участия в нём. В соревнованиях выступят Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Восьмым участником, по данным СМИ, должен стать Таиланд, который также раздумывает над предложением.

Сборная России по футболу в этом году, вероятно, всё-таки будет выступать на международном турнире, несмотря на санкции со стороны ФИФА и УЕФА. Не исключено, что подопечные Валерия Карпина сыграют на первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня.

Участие в соревнованиях уже подтвердили все члены организации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Кроме того, CAFA пригласила ещё две национальные команды. Одной из них стала Россия.

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В РФС подтвердили факт переговоров с ассоциацией, однако подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — говорится в сообщении службы коммуникаций союза.

А Валерий Карпин, как оказалось, и вовсе ещё не владеет информацией по поводу чемпионата CAFA.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — приводит слова главного тренера РИА Новости.

Раздумывает над участием в турнире и восьмая сборная. По сообщениям «Спорт-Экспресса», ассоциация сделала предложение Таиланду. Если он откажется, то последнее место может занять коллектив из Китая.

Надо отметить, что чемпионат CAFA существует с 2018 года, однако ранее он проводился только на уровне женских и молодёжных команд. Поэтому пока даже формат турнира для первых мужских сборных находится в стадии обсуждения. Планируется разделить коллективы на две группы, победители квартетов выйдут в финал, а вторые места поборются за бронзовые медали. Матчи состоятся в Бишкеке и Ташкенте. При этом результаты встреч будут учтены в рейтинге ФИФА.

«Этот турнир пройдёт в июньские окна. CAFA проводит первый турнир. Само собой, он согласован с Азиатской конфедерацией футбола», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В появлении сборной России на турнире в первую очередь заинтересованы организаторы, поскольку участие национальной команды повысит статус соревнований.

«Это, безусловно, повысит интерес. Будет следить больше болельщиков. Здорово, что большинство команд-участников — это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалёком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно», — заявил вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов.

По мнению российских специалистов, РФС должен согласиться на полученное предложение. Как отметил почётный президент организации Вячеслав Колосков, это турнир, в котором у подопечных Карпина будут цели, задачи и соревновательная практика.

«Приглашение на чемпионат CAFA говорит о том, что больше нет никакой изоляции России, есть лишь временное исключение из конкретных соревнований. Со всех точек зрения это хороший вариант для сборной и будущего отечественного футбола», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

По мнению бывшего нападающего «Динамо» и «Локомотива» Дмитрия Булыкина, участие в соревнованиях в Азии на данный момент — оптимальный вариант для сборной России, поскольку у спортсменов появится дополнительный стимул хорошо выступать в РПЛ.

«Выход за пределы товарищеских матчей — отличная мотивация для молодых футболистов, у них будет стимул расти в своих клубах, а затем пробовать свои силы в составе сборной. Я думаю, Карпин пригласит массу молодых спортсменов, для которых откроется отличная возможность дебютировать на международном уровне. Да и старички хотят ещё попылить, чтобы перезаключить свои контракты, продлить соглашения. Когда ты игрок национальной сборной, к тебе совершенное иное отношение», — сказал собеседник RT.

При этом, по словам Булыкина, нет ничего страшного, что в соперниках у команды Валерия Карпина будут не самые сильные коллективы.

«В данный момент выбирать не приходится, поэтому необходимо встречаться с любыми сборными и быть готовыми ко всему. Если уж придётся играть с Таджикистаном или с Туркменией, то нужно выходить, показывать красивую игру и радовать болельщиков. Так или иначе, это будет интересно. Все соскучились по сборной, по футболу с другими странами. А многие уже и забыли, кто за неё выступает. Для них будет сюрпризом увидеть в футболке России совершенно новых игроков», — добавил бывший форвард национальной команды.

Идеален данный турнир и с точки зрения взаимоотношений с ФИФА и УЕФА. Сборная России в данном случае будет выступать как приглашённая команда. С таким же успехом CAFA могла позвать любую другую европейскую команду. Впрочем, промедление со стороны РФС также можно понять. В данный момент рабочая группа УЕФА продолжает составлять дорожную карту по возвращению страны на международные соревнования. И руководство союза наверняка хочет сначала её увидеть.