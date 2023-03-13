Узнать больше

В РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
В РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии
  • РИА Новости

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — приводит сообщение РФС «Спорт-Экспресс».

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в Таджикистане подтвердили информацию об участии сборной России в турнире в Азии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить