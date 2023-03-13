В РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — приводит сообщение РФС «Спорт-Экспресс».

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в Таджикистане подтвердили информацию об участии сборной России в турнире в Азии.