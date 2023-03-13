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В Таджикистане подтвердили информацию об участии сборной России в турнире в Азии

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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил информацию об участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
В Таджикистане подтвердили информацию об участии сборной России в турнире в Азии
  • Gettyimages.ru
  • © imagenavi

«Да, всё верно — мы и сборная России среди участников этого турнира. Восемь команд, две группы, победители групп сыграют в финале, вторые места в группах поспорят за бронзовые награды», — приводит слова Салиева Sport24.

13 марта Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

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