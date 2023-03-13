Карпин заявил, что не знает об участии сборной России на турнире в Азии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — приводит слова Карпина «РИА Новости».

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).