Колосков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Приглашение на чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации говорит о том, что больше нет никакой изоляции России, есть лишь временное исключение из конкретных соревнований. Со всех точек зрения это хороший вариант для сборной России и будущего российского футбола», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

По его мнению, чем больше матчей у национальной команды, тем лучше.

«Это хорошо для футболистов, выступающих за сборную. Быть заигранным за национальную команду — большое дело. Не имеет значения, с кем, где и когда играть, игрок войдёт в историю. Мы видим, что уже некоторые спортивные федерации начинают допускать спортсменов из России, ограничения ослабевают, так что российским футболистам надо готовиться», — заявил он.

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в РФС сообщили, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.