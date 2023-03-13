Мостовой — об участии сборной России в турнире в Азии: не верю, что нас вернут на мировую арену

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«То, что мы примем участие в чемпионате в Азии, нормально. Любой турнир важен. Тем более, когда нет ничего. Не думаю, что этот чемпионат будет как тестовый вариант с переходом в Азию. Мы же не знаем всех нюансов.

Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену», — приводит слова Мостового Sport24.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии.