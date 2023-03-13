Сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии

Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев сообщил, что сборные получат рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола», — приводит слова Салиева «РИА Новости».

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии.