Сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии
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«Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола», — приводит слова Салиева «РИА Новости».
13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.
Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ранее в РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии.