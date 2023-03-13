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Сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии

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Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев сообщил, что сборные получат рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии
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  • © Cocoon

«Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола», — приводит слова Салиева «РИА Новости».

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в РФС заявили, что обсуждают условия участия сборной России в турнире в Азии.

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