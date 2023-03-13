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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Пари Нижний Новгород».

«Сегодня был другой футбол. Даже на таком поле, но осознанно пришли к тому, что раз мы год тренируем, значит на этом поле тоже надо пытаться. Слава богу, что в конце концов всё сложилось. Я не видел фрагментарного футбола до 65-ой минуты, до гола в наши ворота. Гол был как ушат холодной воды, сами себе привезли», — цитирует Карпина Sport24.

Подопечные Карпина вырвали победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев счёт открыл Андрей Лангович на 55-й минуте. В компенсированное время пенальти реализовал Максим Осипенко. За гостей гол забил Тимур Сулейманов на 64-й минуте.

Таким образом, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари НН» — 13-е (19).

Ранее полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о судействе в матче с «Ростовом».

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