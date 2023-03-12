Глушаков высказался о судействе в матче «Ростов» — «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков поделился мнением о судействе в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Я вроде бил, мою ногу тронули, и я мимо мяча, получается, ударил. Так что оставим это. Судей и так критикуют со всех сторон. За что можно судью похвалить? За то, что он просто был на футбольном поле», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Подопечные Валерия Карпина вырвали победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев счёт открыл Андрей Лангович на 55-й минуте. В компенсированное время пенальти реализовал Максим Осипенко. За гостей гол забил Тимур Сулейманов на 64-й минуте.

Таким образом, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари НН» — 13-е (19).

Ранее «Ростов» приблизился к рекорду РПЛ по заработанным пенальти.