Глушаков высказался о судействе в матче «Ростов» — «Пари НН»
«Я вроде бил, мою ногу тронули, и я мимо мяча, получается, ударил. Так что оставим это. Судей и так критикуют со всех сторон. За что можно судью похвалить? За то, что он просто был на футбольном поле», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
Подопечные Валерия Карпина вырвали победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев счёт открыл Андрей Лангович на 55-й минуте. В компенсированное время пенальти реализовал Максим Осипенко. За гостей гол забил Тимур Сулейманов на 64-й минуте.
Таким образом, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари НН» — 13-е (19).
Ранее «Ростов» приблизился к рекорду РПЛ по заработанным пенальти.