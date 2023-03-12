«Ростов» приблизился к рекорду РПЛ по заработанным пенальти
- РИА Новости
Подопечные Валерия Карпина одержали победу над «Пари НН» благодаря заработанному на 94-й минуте пенальти.
Таким образом, это стал уже 12-й заработанный 11-метровый по ходу сезона, что на один меньше рекорда чемпионата. Рекордсменами Российской премьер-лиги (РПЛ) являются «Краснодар» в сезоне-2021/22 и самарские «Крылья Советов» в 2004 году, которые заработали по 13 пенальти соответственно.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.