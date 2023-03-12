Мостовой считает, что интрига в РПЛ ещё есть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Спартак» чуть победу не упустил, «Зенит» тоже. Очень похожие матчи вышли. Все команды сейчас на нервах, с каждым туром нервов больше. Интрига в РПЛ ещё есть. Тем более очная игра будет в Питере — и там многое может решиться», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Следом идут «Спартак» (40) и «Ростов» (38).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ.