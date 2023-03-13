Павлюченко — о турнире в Азии: если и с такими соперниками не будем играть, тогда потеряем сборную

Бывший нападающий российской сборной Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола. Что касается игр — я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов. Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть.

Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать — почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном участии национальной команды в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).