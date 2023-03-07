Возвращение легионеров: Карпин вызвал Головина и Миранчука в сборную России, Дзюба вновь отсутствует

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на товарищеские матчи с национальными командами Ирана и Ирака, которые должны состояться в конце марта. В него вошли полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, которые в последнее время не вызывались Валерием Карпиным из-за проблем с логистикой. Не нашлось места в списке из 41 человека и Артёму Дзюбе, несмотря на хет-трик и яркую игру в первых матчах за «Локомотив».

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав на товарищеские матчи, которые состоятся в конце марта. Планируется, что 23-го числа в Тегеране национальная команда встретится с Ираном, а 27-го в Сочи сыграет с Ираком. Официально данную информацию в РФС не подтверждают, поскольку пока с обеими странами продолжаются переговоры. Однако, похоже, они уже близки к завершению.

Пока в списке 41 человек. Окончательный состав Валерий Карпин планирует огласить 16 марта по итогам первых встреч возобновившегося сезона. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление двух легионеров: Алексея Миранчука и Александра Головина.

«Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдёт в России. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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При этом нет гарантий, что оба футболиста окажутся в окончательном составе. По словам бывшего главного тренера национальной команды Валерия Газзаева, предстоит серьёзный диалог с «Торино» и «Монако».

«Поскольку сборная отстранена, а клубы в изоляции, будет обсуждение. Конечно, хотелось бы сыграть в полном составе против Ирана. Всё-таки сборная приняла участие в чемпионате мира в Катаре. Это коллектив хорошего уровня и качества. В азиатском футболе — точно один из лучших», — сказал Газзаев.

В то же время, по мнению заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева, Миранчук и Головин должны приезжать в национальную команду вне зависимости от того, какие у сборной соперники.

«В футбол научились играть везде, кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому надо приезжать и выступать за свою страну вне зависимости от уровня оппонента. И в какой бы ситуации ни находилась сейчас сборная, вызов — это большая честь для спортсмена. Поэтому, когда тебя приглашают, на первом месте должен стоять престиж собственной страны», — отметил собеседник RT.

Ожидаемо не попал в состав команды Артём Дзюба, хотя форвард отлично провёл свои первые матчи за «Локомотив», оформив в 18-м туре хет-трик в ворота «Ростова», который тоже возглавляет Карпин. В тренерском штабе отсутствие нападающего объясняют возрастом. Спортсмену 34 года, а сейчас необходимо наигрывать молодых футболистов. По мнению экс-полузащитника «Спартака» Евгения Ловчева, это абсолютно правильное решение.

«А зачем вызывать? Артёму уже много лет — его надо звать, чтобы он себе галочку поставил? Карпин смотрит на перспективу, решение по Дзюбе логично. Если так смотреть, давайте вернём братьев Березуцких, Игнашевича и будем говорить, что лучше всё равно нет. Когда-то нас всё равно вернут, и пусть молодые в такой ситуации, когда результат особо не давит, наигрываются. Боролись со средними азиатскими командами, а сейчас уже Иран — это участник чемпионата мира. Тут не будет вот этой отговорки в виде недонастроя», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

К слову, динамовца Фёдора Смолова, который на год младше Дзюбы и в отличие от коллеги стабильно забивает за бело-голубых на протяжении всего сезона, в составе тоже нет. Как и Александра Кокорина, штампующего голы на Кипре. Но никто не выступает по данному поводу. Правда, без ветеранов команды линия атаки сборной России выглядит уж очень скромно даже в расширенном виде: Фёдор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин и Владимир Писарский. Причём последнего беспокоит травма, из-за чего он не вышел в основе в последнем матче команды с «Динамо».

Заканчивая тему возраста, в нынешнем составе, как и в прошлый раз, старше 30 лет только голкиперы: Сослан Джанаев, Сергей Песьяков и Антон Шунин. Впрочем, есть среди стражей ворот и новые лица. Впервые может оказаться на сборе национального коллектива голкипер «Урала» Илья Помазун. В текущем сезоне он провёл за екатеринбуржцев 23 игры и пропустил 35 мячей. При этом о 26-летнем голкипере очень тепло отзывается бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

В оборонительной линии обращает на себя внимание фамилия Игоря Дивеева. Защитник ЦСКА не играет с середины сентября, когда во встрече 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости. Однако представитель футболиста Олег Ерёмин не исключает, что спортсмен за оставшееся время успеет восстановиться. «Пока он травмирован и тренируется индивидуально», — отметил Ерёмин.

В полузащите сенсаций от тренерского штаба практически нет. За исключением Михаила Игнатова, который также имеет шанс впервые в карьере попасть на сбор национальной команды. Причём именно представителей «Спартака» в этот раз в расширенном списке большинство — десять человек. Из «Локомотива» Карпин вызвал пять футболистов, из «Зенита», «Ростова» и «Динамо» — по четыре, из ЦСКА — три.

По мнению Заремы Салиховой, жены бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, это в первую очередь заслуга экс спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Был период, когда в сборную, кроме Джикии, никого не вызывали. Поэтому для итальянца я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодёжные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Сложно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Но в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» впервые за долгое время в основном составе «Спартака» не было ни одного легионера.