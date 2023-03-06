Чепчугов: Сафонова на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвею всего 24 года! Он вырастает в голкипера, на котором будет основываться фундамент в построении тактических схем и тренерских идей! Матвея на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Голкипер в текущем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, пропустил 36 мячей и сыграл семь матчей «на ноль».

В команду Валерия Карпина вызваны шесть вратарей: Сослан Джанаев («Сочи»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее голкипер «Урала» Илья Помазун высказался о своём попадании в расширенный список сборной России на мартовский сбор.