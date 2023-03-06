Помазун: для меня первый вызов в сборную — очень знаковое событие

Голкипер «Урала» Илья Помазун высказался о своём попадании в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«О попадании в расширенный список сборной России узнал из интернета. Хотелось бы попасть в окончательный список и поработать на сборе. Каждый вызов в сборную — это приятно. Для меня первый вызов — очень знаковое событие. Я рад», — приводит слова Помазуна Sport24.

Голкипер в текущем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, пропустил 35 мячей и сыграл четыре матча «на ноль».

В команду Валерия Карпина вызваны шесть вратарей: Сослан Джанаева («Сочи»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее агент Кокорина высказался о непопадании игрока в расширенный состав сборной России.