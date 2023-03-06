Юран посоветовал Дзюбе вести себя скромнее

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Что значит «полубогом»? Я бы посоветовал Артёму быть скромнее. Я за него рад и прекрасно его понимаю, как спортсмен. Но всё-таки он взрослый человек, а не пацан какой-то. Понятное дело, что ты забил три мяча, это эмоции. Также невостребованность у российских топ-клубов сподвигла тебя это произнести. Но всё равно, нужно держать себя в руках. Потому что футболист и бог — это совершенно разные понятия», — сказал Юран RT.

Напомним, что Дзюба в программе «На футбол» сказал: «Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом».

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин похвалил Дзюбу за игру в матче с «Ростовом».