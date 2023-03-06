Салихова: думаю, Дзюба сам не расстроился из-за непопадания в сборную

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та ещё привилегия», — цитирует Салихову Sport24.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в РПЛ игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал включение десяти игроков красно-белых в расширенный состав сборной России.