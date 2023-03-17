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Вратарь «Урала» Помазун рассказал, что удивился вызову в сборную России по футболу

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Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун признался, что был удивлён своему вызову в сборную России по футболу на мартовские тренировочные сборы.
Вратарь «Урала» Помазун рассказал, что удивился вызову в сборную России по футболу
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«Вышел на тренировку, ребята поздравили, сказали, что в сборную вызвали. Я удивился, было приятно. Я думаю, что этот вызов не повлияет каким-либо образом на мою игру. Ко мне уже было повышенное внимание, поэтому ничего не изменится», — цитирует Помазуна пресс-служба екатеринбургского клуба. 

26-летний вратарь 17 марта был включён в окончательный состав для участия в двух товарищеских матчах. Помазун впервые получил вызов в национальную команду.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее опубликован окончательный состав сборной России на мартовские сборы в Новогорске.

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