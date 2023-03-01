Дзюба заявил, что готов приехать в сборную России

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании выступать в сборной России по футболу.

«Возможно, вы бы увидели меня, если бы играли с Польшей в стыках. Я уверен, что в решающих матчах, когда всё стояло бы на кону, тренер бы позвал меня. Если он меня вызовет, я приеду как боевая единица. И постараюсь сделать всё, чтобы команда выиграла», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Он добавил, что не завершал карьеру в сборной России и хочет побить рекорд по голам за национальную команду.

Напомним, что игрок перестал вызываться в сборную России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Обе стороны подтвердили наличие конфликта между ними.

Ранее Дзюба заявил, что он полностью за своего президента, потому что он — патриот.