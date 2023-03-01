Узнать больше

Дзюба заявил, что готов приехать в сборную России

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании выступать в сборной России по футболу.
Дзюба заявил, что готов приехать в сборную России
  • РИА Новости

«Возможно, вы бы увидели меня, если бы играли с Польшей в стыках. Я уверен, что в решающих матчах, когда всё стояло бы на кону, тренер бы позвал меня. Если он меня вызовет, я приеду как боевая единица. И постараюсь сделать всё, чтобы команда выиграла», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

Он добавил, что не завершал карьеру в сборной России и хочет побить рекорд по голам за национальную команду.

Напомним, что игрок перестал вызываться в сборную России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Обе стороны подтвердили наличие конфликта между ними.

Ранее Дзюба заявил, что он полностью за своего президента, потому что он — патриот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить