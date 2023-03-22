«Это самый сильный соперник за последние годы»: что говорил Карпин перед товарищеским матчем сборных России и Ирана

Сборная России провела тренировку на стадионе «Азади» в Тегеране перед товарищеским матчем с командой Ирана. В занятии приняли участие все 25 футболистов. По словам Валерия Карпина, все игроки здоровы и легко перенесли перелёт. При этом главный тренер не стал называть капитана на встречу. Специалист также отметил, что в составе национального коллектива после спарринга могут произойти изменения, оценил силу соперника и положительно отозвался о качестве газона, на котором предстоит играть.

Сборная России по футболу уже в четверг, 23 марта, проведёт товарищеский матч с командой Ирана. В Тегеран накануне отправились 25 футболистов, а в среду коллектив провёл тренировку на стадионе«Азади» — крупнейшей арене страны, вмещающей более 78 тыс. зрителей.

Посмотреть на игроков пришли болельщики: около 100 человек из посольства РФ. Всего же поддержать национальный коллектив на трибуны, по данным «Спорт-Экспресса», придёт 615 российских зрителей.

В занятии на арене приняли участие все приехавшие в Тегеран спортсмены. Как отметил главный тренер Валерий Карпин, перелёт прошёл без особых проблем.

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«Нормальный путь. Для нас, для ростовских, вообще сказка. Четыре часа на самолёте и всего час-полтора на автобусе. Мы по четыре часа летаем и по шесть-восемь потом едем, так что для нас всё прошло великолепно», — рассказал специалист. «Увидели только темноту», — пошутил он, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что удалось увидеть вечером 21-го числа.

В первую очередь, конечно же, всех волновало, кто из футболистов сборной России выйдет на поле с первых минут и будет капитаном, но раскрывать секретов Карпин не стал.

«Я ещё не знаю, кто завтра будет играть. Для себя я определился, но, может, кто-то заболеет или ещё что-то. Будем надеяться, что этого не произойдёт. Завтра увидите», — отметил тренер.

По его словам, после встречи с Ираном возможны изменения в составе, поскольку команда уже лишилась четырёх спортсменов из-за повреждений.

«У нас получили травмы наши лучшие игроки — Александр Головин, Георгий Джикия и Алексей Миранчук. Случилось вирусное заболевание у Артёма Макарчука. Так что четыре футболиста, на которых мы надеялись, не примут участия в матче. Будем ли кого-то довызывать? Посмотрим по состоянию. Как закончим игру с Ираном. Не дай бог будут какие-то неожиданности и неприятности с травмами, посмотрим, как себя будут чувствовать ребята. Решим по обстановке», — объяснил наставник сборной России.

Также Карпин поделился впечатлениями о новичках: вратаре «Урала» Илье Помазуне, полузащитниках «Спартака» Данииле Денисове и Даниле Пруцеве.

«Пообщался практически со всеми футболистами. Что касается новичков, то в разговоре — приятные, в игре — посмотрим... За последние годы это будет наш самый сильный соперник. Иран — лучшая сборная в Азии с большим отрывом. Поэтому ожидаем интересный матч... Без всякого сомнения, встречи с такими командами, как Иран, полезные, нужные и необходимые даже», — добавил тренер.

По словам специалиста, он хорошо знаком с составом сборной Ирана. Тем более что некоторые футболисты ранее выступали в РПЛ и в этот раз также могут выйти на поле.

«Азмун и Эзотоллахи зарекомендовали себя в России с лучшей стороны. Многих мы знаем. Они футболисты очень хорошего уровня», — отметил Валерий Георгиевич.

Увы, бывший игрок «Зенита» Сердар Азмун не примет участия в товарищеском матче. Как объяснили в пресс-службе команды Ирана, причина — личные обстоятельства футболиста, которые они не вправе разглашать.

При этом состояние стадиона «Азади» вызвало некоторое опасение у журналистов. На арене после дождя протекала крыша. Кроме того, несколько трибун на текущий момент находятся на реконструкции, на верхние ярусы билеты не продаются. Однако, по словам Карпина, с газоном в Тегеране всё хорошо, в отличие от поля в Бишкеке, которое специалист накануне сильно критиковал.

«С виду вроде бы всё хорошо. Посмотрим, как будет с мячом. Тем более сегодня практически весь день шёл дождь, так что оно как минимум не жёсткое. Думаю, что мяч должен катиться», — заявил специалист.

В то же время пока неизвестно, сколько зрителей соберётся на матч. По информации Sport24, на трибуны придут порядка 30 тыс. человек. Однако «Матч ТВ» называет другую цифру — только 10 тыс., поскольку в Иране в этот день будет праздник.

«Полные трибуны, естественно, имеют значение! Конечно, будет приятно сыграть, если придёт много болельщиков», — признался Карпин.

Что касается возможного перехода сборной в Азиатскую конференцию, данный вопрос остаётся открытым. По словам Карпина, окончательного решения не принято.

«Ходили разговоры про это, но пока никакой информации по этому поводу мы не имеем. Понятно, что лучше играть, чем не играть нигде, но пока никакого решения нет», — резюмировал тренер.

Как говорят в РФС, приоритетным остаётся вариант возвращения сборной России на европейские турниры, но параллельно рассматриваются все варианты. На данный момент азиатские страны готовы выступать на одном поле с национальной сборной и даже приглашают на первый чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Принимать в нём участие или нет, пока также открытый вопрос.