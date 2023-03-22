Габулов считает Сафонова первым номером сборной России

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов рассказал, какой вратарь должен стать первым номером сборной России по футболу.

«На сегодняшний день, наверное, Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе если учитывать прошлые матчи сборной. Игры покажут. Особенно игра с Ираном — с более сильным соперником», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он считает, что тренерский штаб хочет максимально изучить всех вратарей на мартовских учебно-тренировочных сборах.

«Посмотреть возможности и качества игры в составе сборной», — добавил Габулов.

24-летний Сафонов в сезоне-2022/23 в 24 матчах за «Краснодар» пропустил 37 мячей.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.





