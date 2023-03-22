Узнать больше

Габулов считает Сафонова первым номером сборной России

Короткая ссылка
Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов рассказал, какой вратарь должен стать первым номером сборной России по футболу.

«На сегодняшний день, наверное, Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе если учитывать прошлые матчи сборной. Игры покажут. Особенно игра с Ираном — с более сильным соперником», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он считает, что тренерский штаб хочет максимально изучить всех вратарей на мартовских учебно-тренировочных сборах.

«Посмотреть возможности и качества игры в составе сборной», — добавил Габулов.

24-летний Сафонов в сезоне-2022/23 в 24 матчах за «Краснодар» пропустил 37 мячей.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить