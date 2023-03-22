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Агент: Тюкавин доказал, что достоин играть за сборную России

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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.
Агент: Тюкавин доказал, что достоин играть за сборную России
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«Тюкавин доказал своей игрой, что достоин играть за сборную. Это не блат и не что-то подобное. Для него вызов в сборную — честь. Он никогда не скрывал, что у него спортивная семья, где отец был чемпионом мира по хоккею с мячом. Жду от него гола в матче с Ираном», — цитирует Сафонова Sport24.

Учебно-тренировочный сбор сборной России проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске.

Игра между сборными состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее Тюкавин поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России.

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