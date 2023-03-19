Тюкавин поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от прибытия на базу в Новогорске на мартовские сборы национальной команды.

«Настроение отличное. Погода в Новогорске замечательная. Сегодня уже у нас первая тренировка, настроены только на позитив», — сказал Тюкавин.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России.