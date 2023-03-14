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Кавазашвили: Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об участии национальной команды России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Кавазашвили: Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России
  • РИА Новости

«Турнир, который намечается летом с азиатскими странами, — отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Он достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной России. Команды там все нам по силам», — цитирует ветерана «РБ Спорт».

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня.

Участие в турнире примут Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу.

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