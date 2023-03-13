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Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Масалитин объяснил, чем может быть интересен турнир CAFA для сборной России по футболу
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«Надо участвовать, если приглашают, это международный турнир, международный опыт. Надо посмотреть и основной состав, и резерв, это очень хороший опыт со спортивной точки зрения. Но что с коммерческой составляющей? Насколько выгодно будет? Если есть возможность получить какие-то премиальные, то вообще супер», — цитирует Масалитина РИА Новости.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Участие в турнире примут Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что сборной России по футболу нужно играть в Азии из-за отсутствия выбора.

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