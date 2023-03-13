Орещук заявил, что сборной России по футболу нужно играть в Азии из-за отсутствия выбора

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что сборной России по футболу нужно выступать в турнире в Азии из-за отсутствия выбора.

«Кто там будет играть? Киргизы, таджики? Ни о чём вообще. Но, конечно, надо участвовать — игры нужны. Популяризация футбола нужна. Ну а что делать? Если бы у нас был выбор между Англией, Голландией, Бельгией и Азией, то, конечно, мы выберем первых, а так, у нас просто выбора нет», — приводит слова Орещука РИА Новости.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Участие в турнире примут Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате CAFA.