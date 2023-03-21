«Миранчук и Головин даже с травмами хотели приехать»: как сборная России готовится к товарищескому матчу с Ираном

Сборная России по футболу отправилась в Тегеран на товарищеский матч с командой Ирана, который состоится 23 марта. До вылета коллектив два дня тренировался в Новогорске, куда в понедельник рано утром приезжали допинг-офицеры. К игре готовятся 25 спортсменов: во вторник из-за простуды сборную покинул защитник «Сочи» Артём Макарчук. Однако, по словам главного тренера Валерия Карпина, никого дополнительно он вызывать пока не планирует, а встречу, несмотря на статус соперника, он воспринимает как хороший спарринг, в котором результат не имеет большого значения.

Сборная России по футболу во вторник, 21 марта, отправилась в Тегеран на товарищеский матч с командой Ирана. Последние дни перед отлётом коллектив занимался в Новогорске.

Спортсмены начали приезжать на базу московского «Динамо» ещё в выходные, сразу после игр 20-го тура РПЛ, а в понедельник уже тренировались в полном составе. В этот день не обошлось без сюрпризов. Рано утром расположение посетили допинг-офицеры и протестировали четырёх футболистов, в том числе нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Подняли всех в пять утра: меня, Диму Баринова и Серёёгу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Было ли желания ответить, что хочется спать? Да. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг-проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие», — отметил форвард в интервью «Матч ТВ».

Столь необычному визиту были удивлены все. Даже главный тренер команды Валерий Карпин. По его словам, так рано к ним ещё не приходили для тестирования.

«Честно говоря, я спал в это время. Какие-то детали раскрыть не могу. В четыре утра или в 04:40 нагрянули. В этой жизни много чего ненормального происходит», — отметил специалист.

Впрочем, на настроение коллектива это не повлияло. Все находились в хорошем расположении духа: Карпин показывал игрокам мемы со своим участием, а также журил Соболева за лишний вес.

«Ты там, надеюсь, мышечную массу набираешь? Чтобы лучше толкаться?» — пошутил специалист.



Увы, во вторник стало известно об очередной потере в составе сборной России. Команду покинул защитник «Сочи» Артём Макарчук. У него обнаружили вирусную инфекцию, и футболист вернулся в клуб. Таким образом, к товарищеским матчам готовятся только 25 игроков из 29 вызванных. Ранее травмы получили Алексей Миранчук, Александр Головин и Георгий Джикия. Причём, по словам Карпина, легионеры даже в таком состоянии хотели приехать в Новогорск.

«Разговаривал с ними, всё равно собирались в команду, даже травмированными. Я сказал, что смысла в этом нет. Лететь через пол- Европы, чтобы мы на них посмотрели, снова сделали МРТ и увидели травму, — зачем? Мы получили все медицинские документы из «Монако» и «Торино». Но сами они хотели приехать, просто увидеться. Их одновременные травмы — совпадение», — рассказал Карпин.

Однако куда больше на игру россиян повлияет отсутствие Георгия Джикии. В отличие от Головина и Миранчука, которые пропустили последние несколько сборов, он выходил на поле в товарищеских матчах. Теперь же в заявке команды есть только два номинальных центральных защитника: Максим Осипенко и Александр Солдатенков. А это значит, что тренерскому штабу нужно наигрывать ещё кого-то на данную позицию. По словам Карпина, у него есть три кандидатуры: Александр Сильянов, Руслан Литвинов и Баринов.

При этом, по мнению специалиста, вполне логично, что именно «Спартак» стал базовым клубом национальной сборной, поскольку москвичи борются за медали чемпионата страны, а костяк команды состоит из отечественных футболистов. Кроме того, были матчи, когда на поле за красно-белых выходили с первых минут одиннадцать россиян.

Представителей «Спартака» в сборной могло быть и больше. Но Роман Зобнин попросил его пока не беспокоить. Он хочет сконцентрироваться на выступлении за клуб.

«Мы договорились: пока нет необходимости и игр на результат, то я не буду его вызывать. Он меня об этом сам попросил. Зобнин проводит все матчи в «Спартаке»? Я в 33 года тоже не пропускал ни минуты в «Реал Сосьедад», но попросил не вызывать в сборную, потому что мне надо было восстанавливаться. У Ромы проблемы со здоровьем», — сказал Карпин.

Также специалист объяснил своё решение в атаке остановиться на трио Николай Комличенко, Александр Соболев и Константин Тюкавин. По словам Карпина, эти нападающие оказывают больше давления впереди, чем, к примеру, Владимир Писарский.

«Достаточно одного игрока для единоборств. А голы или их отсутствие — это статистика. Соболев, по-моему, ни одного не забил после возобновления сезона. Кто виноват, что судьи не засчитали его чистые голы? А если бы у него было два мяча, то вопросов бы не возникло», — добавил тренер.

Назвал Карпин и условие, при котором в национальную команду может вернуться Артём Дзюба, который стал проявлять себя в «Локомотиве».

«Пока нас не разбанят, ни у кого старше 30 лет нет шансов на вызов. Вернмся в официальные матчи — будем приглашать всех. Точно так же, как и раньше», — заявил Валерий Георгиевич.

Во вратарской линии в ближайших играх планируется проверить Александра Селихова и Матвея Сафонова, если он будет здоров. При этом тренер Виталий Кафанов, выбирающий голкиперов, в отличие от Карпина, возрастом себя не ограничивает.

«Это такая позиция, где не надо на это смотреть. На последнем чемпионате мира средний возраст голкиперов был 31 год, на чемпионате Европы — 29,5 года. У них другая дорога и жизнь, они созревают позже», — объяснил специалист.

Также Кафанов отметил прогресс Ильи Помазуна, который сделал правильный выбор, покинув скамейку запасных ЦСКА.

«Понятно, что в одном клубе с Акинфеевым сложно выиграть конкуренцию. Илья начал играть, первый сезон провёл не такой ровный, второй — лучше, этот начал очень хорошо. Его игра улучшается, это закономерно. Илья очень вдумчивый и серьёзный, он действительно прогрессирует.

Точно могу сказать, что наша вратарская школа стала сильнее за последние пять лет. У нас не осталось иностранцев, и не потому, что мы их не берём, а потому, что они не сильнее наших. В любой команде сейчас как минимум два хороших вратаря, а то и три. Меня это очень радует», — признался тренер.

Конечно же, задавались вопросы и о соперниках сборной. Так, рассуждая об особенностях подготовки к предстоящим матчам, Карпин обратил внимание, что их статус остаётся товарищеским, поэтому нет мыслей о реванше после неудачных встреч с Узбекистаном и Киргизией. Противостояние с Ираном — просто хороший спарринг, чтобы наиграть новые связи, но футболисты будут действовать без фанатизма, чтобы не получить травм.

«Конечно, вне зависимости от того, кто соперник, всегда хочется выигрывать. Да, проверим себя с командой чемпионата мира. На любых сборах всем хочется играть с сильными соперниками. Но очки за это не дают. Любой тренер на сборах пробует, смотрит, результат не стоит во главе угла», — отметил Карпин.

Причём, тренер прекрасно понимает, что в случае поражения на команду обрушится критика и даже могут пойти разговоры об увольнении. Но его это не пугает.

«Если кто-то примет решение отправить меня в отставку, и слава богу. Вы думаете, кто-то держится за это место? А недовольство после проигрыша есть всегда. Это нормально», — признался Карпин.

Что касается участия в первом чемпионате CAFA, то в данном вопросе, по мнению специалиста, существует много нюансов. Валерию Георгиевичу, например, не очень нравятся даты проведения турнира, поскольку они попадают на отпуск футболистов, а также на финал Кубка России, а значит, далеко не всех игроков можно будет использовать. Но есть и ещё один момент: погода в Узбекистане в июне.

«Надо ли играть при температуре +40? С одной стороны, да. Но те поля, на которых мы выступали... Ещё не подтверждено, где это будет происходить. Однако в Бишкеке вы помните, какой газон? Если он ещё будет и сухим, и жара... Это убийство. Тут надо подумать», — заявил Карпин.

При этом он не видит ничего плохого в матчах с командами из Азии, поскольку сборной в любом случае надо с кем-то играть, чтобы показывать — она ещё жива.

Самим футболистам идея участия в чемпионате CAFA нравится. По словам полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, такие встречи будут интереснее как для зрителей, так и для спортсменов.

«Наверно, провести турнир с официальными играми приятнее, чем просто спарринги. Каждый спортсмен выходит, чтобы победить. Не важно, против кого выступать. Мы же не настраиваемся проиграть Испании. Поэтому сложно сказать, с кем легче или сложнее бороться на поле», — признался Обляков.

Не боится остаться без отпуска и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. «Если надо — сыграем. Самое важное — иметь хороших соперников», — заявил футболист.