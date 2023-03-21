Соболев не удивлён результативностью Дзюбы в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил результативность форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«А чему тут удивляться? У него не получилось в Турции. В России, если мы берём последние пять-шесть лет, у него всегда всё получалось, в любое время свои 20 голевых действий за сезон он делал. При любом тренере, в любой команде», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Дзюба в начале февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможном возвращении в национальную команду Дзюбы.