Карпин ответил, может ли Дзюба вернуться в сборную России
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«Если что-то поменяется, то шансы есть у любого игрока, как это было до бана. Ерохин или Дзюба? У тех, кто старше 30 лет, нет шансов. И забудьте про вратарей», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России.