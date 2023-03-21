Карпин ответил, может ли Дзюба вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Если что-то поменяется, то шансы есть у любого игрока, как это было до бана. Ерохин или Дзюба? У тех, кто старше 30 лет, нет шансов. И забудьте про вратарей», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России.