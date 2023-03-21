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Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на мартовский сбор.
Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Потому что вызвали других игроков: Тюкавина, Соболева и Комличенко. Решили, что на данном этапе будем играть с этими футболистами», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Карпин прокомментировал травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука.

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