Карпин объяснил, почему не вызвал Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на мартовский сбор.

«Потому что вызвали других игроков: Тюкавина, Соболева и Комличенко. Решили, что на данном этапе будем играть с этими футболистами», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор проходит с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Карпин прокомментировал травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука.