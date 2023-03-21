Карпин — о неприезде Головина и Миранчука в сборную России: травмы — совпадение

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука.

«Травмы — совпадение. Нет смысла приезжать, когда травмированы. Мы получили от клубов медицинские документы. Игроки хотели приехать, чтобы увидеться. Грубо говоря — погостить», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед товарищескими играми сборной России.