Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед товарищескими играми сборной России

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о том, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили травмы после вызова их в сборную России.

«Настаивал бы я на приезде Головина и Миранчука в сборную, даже несмотря на травмы? Да. Хотя бы для поддержания здоровой атмосферы в коллективе», — приводит слова Газзаева «МК».

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о вызове в сборную России на мартовские сборы.