Антон Миранчук рассказал, как брат отреагировал на пропуск товарищеских матчей сборной России

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о вызове в сборную России на мартовские сборы.

«Как узнал о вызове? Сидел дома, завтракал. Прислали в Telegram окончательный список. Конечно же, обрадовался, что меня вызвали, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне. Тем обидней было узнать на следующий день, что у Лёши повреждение. Он очень расстроился, но ничего не поделать», — цитирует Миранчука пресс-служба РФС.

Алексей Миранчук пропустил матч 27-го тура Серии А с «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что Джикия и Головин пропустят мартовские матчи сборной России.