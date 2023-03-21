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Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией

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В сборной Ирака по футболу рассказали, почему «Львы Месопотамии» отказались от идеи проведения сбора в Сочи перед товарищеским матчем с командой России.
Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Zhizhao Wu

«Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре», — цитирует представителя пресс-службы сборной Ирака ТАСС.

Уточняется, что арабская команда прилетит в Санкт-Петербург 24 марта.

Матч Россия — Ирак пройдёт 26 марта в Северной столице.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов.

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