Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
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«Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре», — цитирует представителя пресс-службы сборной Ирака ТАСС.
Уточняется, что арабская команда прилетит в Санкт-Петербург 24 марта.
Матч Россия — Ирак пройдёт 26 марта в Северной столице.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов.