Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией

В сборной Ирака по футболу рассказали, почему «Львы Месопотамии» отказались от идеи проведения сбора в Сочи перед товарищеским матчем с командой России.

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